Başkan Büyükkılıç, gazetecilerle bir araya geldi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen programa katılan Büyükkılıç, gazetecilerle sohbet etti.

Burada konuşan Büyükkılıç, belediyenin çalışmalarını kamuoyuyla paylaşan basın mensuplarına teşekkür ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Meslektaşlarımız açısından bu günün önemi çok büyük. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Zenginlikler Şehri Kayseri" tanıtım videosu izletildi.

Programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve gazeteciler katıldı.