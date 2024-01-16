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        Sarıoğlan'da okuma bayramı etkinliği düzenlendi

        Sarıoğlan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:25
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        Sarıoğlan'da okuma bayramı etkinliği düzenlendi
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        Sarıoğlan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

        Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nin ev sahipliğindeki etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi.

        Öğrencilerin çuval ve tekerleme yarışlarında eğlendiği, şiir okuduğu etkinlik, pasta kesilmesiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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