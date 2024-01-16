Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları Toplantısı yapıldı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Valilik Talas Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Doğan'ın da katıldığını belirtti.

Büyükkılıç, tarım alanında üretimi arttırma vizyonuyla ülke çapında bu alana güçlü destek veren örnek bir belediye olmaya devam edeceklerini kaydetti.