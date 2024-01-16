Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları Toplantısı yapıldı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları Değerlendirme Toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:05 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları Değerlendirme Toplantısına katıldı.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Valilik Talas Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Doğan'ın da katıldığını belirtti.

        Büyükkılıç, tarım alanında üretimi arttırma vizyonuyla ülke çapında bu alana güçlü destek veren örnek bir belediye olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        TBMM'de terörle mücadele oturumu
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Kahreden acı! Nikâhına gidiyordu!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İğneada'daki faciada 6 kişi ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Birçok kentte sağanak sele yol açtı!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Tete'si Zaha'sı ve dahası
        Tete'si Zaha'sı ve dahası
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Mühendisin ölümünde 1 saatlik sır araştırılıyor!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Hem ürpertiyor hem de büyülüyor!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam

        Benzer Haberler

        Kayseri'de sobadan zehirlenen baba ile oğlu toprağa verildi
        Kayseri'de sobadan zehirlenen baba ile oğlu toprağa verildi
        Kayseri'de trafik polisleri zorunlu kış lastiği uygulaması yapıyor
        Kayseri'de trafik polisleri zorunlu kış lastiği uygulaması yapıyor
        Sarıoğlan'da okuma bayramı etkinliği düzenlendi
        Sarıoğlan'da okuma bayramı etkinliği düzenlendi
        'Senin kanını içeceğim' diyerek boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden sanı...
        'Senin kanını içeceğim' diyerek boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden sanı...
        Başkan Palancıoğlu, restore edilen Nazmi Toker Okulu'nu inceledi
        Başkan Palancıoğlu, restore edilen Nazmi Toker Okulu'nu inceledi
        Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesinde temizlik ve tadilat çalışmaları...
        Büyükşehir Belediyesi, hayvanat bahçesinde temizlik ve tadilat çalışmaları...