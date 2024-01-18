Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

        Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 00:53 Güncelleme: 18.01.2024 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan E.B. ile T.K. Melikgazi ilçesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi'nde tartışmaya başladı.

        Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda E.B, T.K'ye av tüfeğiyle ateş etti.

        Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan T.K. hastaneye kaldırılırken E.B. ise İldem Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        Batsman çıldırdı, Fenerbahçe fark attı
        Batsman çıldırdı, Fenerbahçe fark attı
        Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
        Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        "Farklı Fenerbahçe"
        "Farklı Fenerbahçe"
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        3 aylık bebeğin acı ölümü
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Park halindeki otomobil alev alev yandı
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 4 şüpheli yakaland...
        Kayseri'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 4 şüpheli yakaland...
        Kayserispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayseri Bilim Merkezi'nde "ilk Türk astronotun uzay yolculuğu" etkinliklerl...
        Kayseri Bilim Merkezi'nde "ilk Türk astronotun uzay yolculuğu" etkinliklerl...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, sanayi esnafı ziyaret etti
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, sanayi esnafı ziyaret etti
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yapımı tamamlanan kütüphaneyi incel...
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yapımı tamamlanan kütüphaneyi incel...
        Talas'ta Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk etabı için 20 Ocak'ta kura çekilece...
        Talas'ta Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk etabı için 20 Ocak'ta kura çekilece...