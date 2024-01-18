Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de 65 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kanun Caddesi'ndeki 9 katlı bir binanın son katında yaşayan O.N.A'dan (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İtfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte eve giren polis ekipleri O.N.A'yı yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri O.N.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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