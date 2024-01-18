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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:31
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:RHGEnerTürk Enerji﻿

        Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç

        Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Ahmet Malatyalı (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 66 Attamah), Carole, Ackah, Baran Ali Gezek, Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek (Dk. 76 Boa Morte), Talha Sarıarslan (Dk. 76 Bahoken-Dk. 90+3 Berat Eskin)

        Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Yiğit Efe Demir (Dk. 26 Fatih Ok), Musa Çağıran (Dk. 46 Akabueze), Nzaba, Arda Temur, Erdal Öztürk (Dk. 71 Muhammed Himmet Ertürk), Mert Kabasakal, Aosman (Dk. 90+5 Ensar Kemaloğlu), Halit Yılmaz (Dk. 71 Özgür Çek), Melih Bostan

        Goller: Dk. 23 Talha Sarıarslan (Mondihome Kayserispor), Dk. 35 (Penaltıdan) ve 90+4 Aosman (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Ahmet Malatyalı, Dk. 58 Hayrullah Erkip (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Aosman, Dk. 90+1 Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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