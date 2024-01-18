Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Ahmet Malatyalı (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 66 Attamah), Carole, Ackah, Baran Ali Gezek, Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek (Dk. 76 Boa Morte), Talha Sarıarslan (Dk. 76 Bahoken-Dk. 90+3 Berat Eskin)

Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Yiğit Efe Demir (Dk. 26 Fatih Ok), Musa Çağıran (Dk. 46 Akabueze), Nzaba, Arda Temur, Erdal Öztürk (Dk. 71 Muhammed Himmet Ertürk), Mert Kabasakal, Aosman (Dk. 90+5 Ensar Kemaloğlu), Halit Yılmaz (Dk. 71 Özgür Çek), Melih Bostan

Goller: Dk. 23 Talha Sarıarslan (Mondihome Kayserispor), Dk. 35 (Penaltıdan) ve 90+4 Aosman (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ahmet Malatyalı, Dk. 58 Hayrullah Erkip (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Aosman, Dk. 90+1 Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)

KAYSERİ

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