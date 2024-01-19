Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç öğrencilere karne dağıttı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilere karne dağıttı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilere karne dağıttı.

Konaklar Mahallesi 75. Yıl Borsa İstanbul İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katılan Çiçek ile Büyükkılıç, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Okulun okçuluk kulübündeki öğrenciler, ok atarak hünerlerini sergiledi, Vali Çiçek de ok attı.

Sınıfları ziyaret eden Çiçek ile Büyükkılıç, öğrencilere hem karnelerini verdi hem de çeşitli hediyeler dağıttı.

Burada konuşan Vali Çiçek, kentte 323 bin öğrenci ve 22 bin öğretmenle eğitimin sürdürüldüğünü söyledi.

Vali Çiçek, öğrencilere aileleriyle vakit geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Büyükkılıç da öğrencilerin belediyelerin kütüphanelerinden yararlanabileceklerini belirtti.

Öğrencilerin Erciyes'teki kayak imkanından da faydalanabileceklerini ifade eden Büyükkkılıç, bu yönde çalışma yapabileceklerini kaydetti.

Programa Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.