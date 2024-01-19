Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç öğrencilere karne dağıttı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilere karne dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç öğrencilere karne dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilere karne dağıttı.

        Konaklar Mahallesi 75. Yıl Borsa İstanbul İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katılan Çiçek ile Büyükkılıç, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

        Okulun okçuluk kulübündeki öğrenciler, ok atarak hünerlerini sergiledi, Vali Çiçek de ok attı.

        Sınıfları ziyaret eden Çiçek ile Büyükkılıç, öğrencilere hem karnelerini verdi hem de çeşitli hediyeler dağıttı.

        Burada konuşan Vali Çiçek, kentte 323 bin öğrenci ve 22 bin öğretmenle eğitimin sürdürüldüğünü söyledi.

        Vali Çiçek, öğrencilere aileleriyle vakit geçirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

        Büyükkılıç da öğrencilerin belediyelerin kütüphanelerinden yararlanabileceklerini belirtti.

        Öğrencilerin Erciyes'teki kayak imkanından da faydalanabileceklerini ifade eden Büyükkkılıç, bu yönde çalışma yapabileceklerini kaydetti.

        Programa Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Patenli çocuklara önce korna sonra tekme!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Sıtma taşıyan sivrisinekler kış uykusuna yatmadı!
        Sıtma taşıyan sivrisinekler kış uykusuna yatmadı!
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara çorba ve simit ikramında bulundu
        Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara çorba ve simit ikramında bulundu
        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi
        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi
        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolcu...
        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolcu...
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a coşkulu karşılama
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a coşkulu karşılama
        Yüksek gerilim akımına kapılan çatı ustası öldü
        Yüksek gerilim akımına kapılan çatı ustası öldü
        Kayserispor - Gençlerbirliği maçının ardından
        Kayserispor - Gençlerbirliği maçının ardından