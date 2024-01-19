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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Dearica Hamby'yi transfer etti

        Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Dearica Hamby'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:39
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Dearica Hamby'yi transfer etti
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Dearica Hamby'yi kadrosuna kattı.

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 30 yaşındaki pivot Dearica Hamby'yi transfer etti.

        Oyuncunun kente gelerek takıma dahil olması bekleniyor.

        Kayseri ekibi, transferi sosyal medya hesabından "Hoş geldin" mesajıyla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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