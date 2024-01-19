Melikgazi Kayseri Basketbol, Dearica Hamby'yi transfer etti

Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Dearica Hamby'yi kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 30 yaşındaki pivot Dearica Hamby'yi transfer etti.

Oyuncunun kente gelerek takıma dahil olması bekleniyor.

Kayseri ekibi, transferi sosyal medya hesabından "Hoş geldin" mesajıyla paylaştı.

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