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        Palancıoğlu, öğrencilere karne dağıttı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:49
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        Palancıoğlu, öğrencilere karne dağıttı
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, burada öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Palancıoğlu, öğrencilere hem karne hem de çeşitli hediyeler dağıttı.

        Belediye olarak her karne gününde öğrencilerle etkinlik yaptıklarını belirten Palancıoğlu, en önemli yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu anlayışıyla gayret gösterdiklerini belirtti.

        Çocuklara ve gençlere yönelik projeler geliştirdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bunun için 5 yıl içinde 21 okul, 15 kütüphane, teknoloji atölyeleri, oyun oynamaları için 270 yeni park ve spor sahaları yaptık. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Her zaman yanlarında olduğumuz tüm yavrularımıza yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Tatilini keyifle kitap okuyarak geçirmek isteyen tüm öğrencilerimizi 'Akıl Küpü' kütüphanelerimize de bekliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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