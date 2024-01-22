Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi tedavi altına alındı.

A.F.Ç. idaresindeki 38 AJD 978 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu1. Etap TOKİ konutları mevkisinde trafik levhasına çaparak refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki B.C. hastaneye kaldırıldı.

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