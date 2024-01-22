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        Milletvekili Cıngı ve Başkan Yalçın, Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı gezdi

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:34
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        Milletvekili Cıngı ve Başkan Yalçın, Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı gezdi
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cıngı ve Yalçın'a, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve partililer de eşlik etti.

        Başkan Yalçın ve Cıngı, pazarda hem alışveriş yaptı hem de vatandaşlarla sohbet etti.

        Yalçın, vatandaşları Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na davet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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