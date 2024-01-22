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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:30 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:30
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Mehmet Şahin, Metin Erol, Ömer Sarı

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 28, Ellenberg 19, Hamby 20, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Damla Gezgin 2, Nazlı Bircan, Holmes 14

        Emlak Konut: Fitzgerald 12, Gizem Mürivet 6, Sehernaz Çidal 14, Smith 22, Zeynep Şevval Gül 4, Gizem Başaran Turan 6, Berfin Sertoğlu 2, Wiese 12, Jakobsone 2

        1. Periyot: 20-21

        Devre: 39-42

        3. Periyot: 60-58

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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