ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Metin Erol, Ömer Sarı
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 28, Ellenberg 19, Hamby 20, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Damla Gezgin 2, Nazlı Bircan, Holmes 14
Emlak Konut: Fitzgerald 12, Gizem Mürivet 6, Sehernaz Çidal 14, Smith 22, Zeynep Şevval Gül 4, Gizem Başaran Turan 6, Berfin Sertoğlu 2, Wiese 12, Jakobsone 2
1. Periyot: 20-21
Devre: 39-42
3. Periyot: 60-58
KAYSERİ
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