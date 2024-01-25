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        Kayseri'de yasa dışı avlanan 8 kişi yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yasa dışı avlanan 8 kişiye para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:56
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        Kayseri'de yasa dışı avlanan 8 kişi yakalandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yasa dışı avlanan 8 kişiye para cezası verildi.

        Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı avlanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Melikgazi ilçesinde yasa dışı avlandığı tespit edilen 8 kişiye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan para cezası uygulandı.

        Ekipler, av tüfeği, 2 ses cihazı, 2 akü ile avcıların yasa dışı avladığı 6 cansız ördeğe el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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