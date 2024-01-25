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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 75 sikke ve 7 obje ele geçirildi

        Kayseri'nin Develi ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 sikke ile 7 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:27
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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 75 sikke ve 7 obje ele geçirildi
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 sikke ile 7 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Ö'nün elindeki bazı tarihi eserleri iş yerinde sakladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelinin Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 sikke ve 7 obje ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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