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        Kayseri'de elektrik teline takılarak mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrik teline takılarak mahsur kalan bir güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:37
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        Kayseri'de elektrik teline takılarak mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrik teline takılarak mahsur kalan bir güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan elektrik direğindeki tele ayağı takılarak mahsur kalan güvercini gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

        Olayın ardından bölgeye giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, güvercini kurtardı.

        Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kuş, yeniden doğaya salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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