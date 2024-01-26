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        İngiliz yazar Bernieres, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'ni gezdi

        İngiliz roman yazarı Louis de Bernieres, Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından açılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:40
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        İngiliz yazar Bernieres, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'ni gezdi
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        İngiliz roman yazarı Louis de Bernieres, Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından açılan Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi'ni gezdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesinden emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin destekleriyle oluşturulan, 6 bin 400 parça savaş malzemesiyle 4 bin Çanakkale kitabı ve bir kütüphanenin yer aldığı müze ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Kurtuluş Savaşı sırasında Fethiye'nin Eskibahçe köyünde yaşayan Philothei isimli Rum kızı ile İbrahim isimli Türk genci arasındaki aşkı anlatan kitabın yazarı Louis de Bernieres'de müzeyi ziyaret etti.

        Bernieres, müzedeki anı defterine "Louis de Bernieres'de buradaydı. Dedem Çanakkale'de askerdi." notunu düştü.

        Galeri
        Galeri

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