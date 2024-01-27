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        Kayseri'de serebral palsili gencin akülü araç isteğini belediye başkanı yerine getirdi

        Kayseri'de 19 yaşındaki serebral palsi hastası Emre Kiper'in akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:35 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:40
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        Kayseri'de serebral palsili gencin akülü araç isteğini belediye başkanı yerine getirdi
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        Kayseri'de 19 yaşındaki serebral palsi hastası Emre Kiper'in akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde oturan Kiper ve ailesine ziyarette bulundu.

        Genç ve ailesiyle bir süre sohbet eden Çolakbayrakdar, yakından ilgilendiği Kiper'e akülü aracını verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla gönül bağını kuvvetlendirdiklerini belirtti.

        Emre'nin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, "Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi devam ettireceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değer." ifadelerini kullandı.

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