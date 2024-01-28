Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir alışveriş merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, "Bizleri her daim güler yüzle karşılayan Kayseri'mizin gönlü geniş insanlarına layık olmak ve onların hayır dualarında yer almak için durmuyor, yola devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar da 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilen Büyükkılıç'ı tebrik etti.