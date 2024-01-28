Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir alışveriş merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir alışveriş merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

        Bu kapsamda, bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

        Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, "Bizleri her daim güler yüzle karşılayan Kayseri'mizin gönlü geniş insanlarına layık olmak ve onların hayır dualarında yer almak için durmuyor, yola devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Vatandaşlar da 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilen Büyükkılıç'ı tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Sacha Boey imza için Almanya'da
        Sacha Boey imza için Almanya'da
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Nikah şekeri yerine mama dağıttılar
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Bağışıklık sistemi yetersizliği ne zaman taranmalı?
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Teknik direktör Recep Uçar, Kayserispor için veda mesajı yayımladı:
        Teknik direktör Recep Uçar, Kayserispor için veda mesajı yayımladı:
        Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
        Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
        Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz'la 2,5 yıllığına anlaştı
        Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz'la 2,5 yıllığına anlaştı
        Kayserispor'un prensipte anlaştığı teknik direktör Burak Yılmaz kente geldi
        Kayserispor'un prensipte anlaştığı teknik direktör Burak Yılmaz kente geldi
        Burak Yılmaz'a Kayseri'de meşaleli karşılama
        Burak Yılmaz'a Kayseri'de meşaleli karşılama
        Kayserispor'dan teknik direktör Recep Uçar'a teşekkür mesajı
        Kayserispor'dan teknik direktör Recep Uçar'a teşekkür mesajı