Kocasinan'da babalar ve oğulları halı sahada mücadele etti Kocasinan Belediyesi, aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı desteklemek için babaları ile oğulları arasında futbol turnuvası düzenledi.

Kocasinan Belediyesi, aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı desteklemek için babaları ile oğulları arasında futbol turnuvası düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Osman Ulubaş Sümer Spor Salonu'ndaki turnuvada belediyenin spor kulübündeki yıldız futbolcuları ile babaları futbol mücadelesinde bir araya geldi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuvanın başlama vuruşunu yaptı.

Burada konuşan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında 7'den 70'e herkese imkanlar ölçüsünde hizmet ürettiklerini belirtti.

Spor çatısı altında aileleri bir araya getirdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çocukların ailelerle bir araya geleceği daha fazla programlar planlıyoruz. Bir belediyenin yapacağı işleri en iyi şekilde yapıyor ve bir belediye bu işi yapar mı sorusunu sorgulamadan o işi de yapıyoruz. Özellikle sosyal faaliyetler konusunda iddialıyız. Burada olduğu gibi her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenliyoruz. İnşallah bahar ile birlikte daha fazla etkinliklere imza atacağız."

Babalar ve oğullarının mücadele ettiği turnuvada zorlu maçlar sonunda kazanan taraf oğullar oldu.