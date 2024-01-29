Melikgazi'nin Sevimli Dost Ambulansı 7 gün hayvanların yardımında Melikgazi Belediyesinin yardıma muhtaç ve yaralanan sokak hayvanlarının yardımına koşan "Sevimli Dost Ambulansı" 2 veteriner ve 7 kişilik bir ekiple haftanın 7 günü hizmet veriyor.

Melikgazi Belediyesinin yardıma muhtaç ve yaralanan sokak hayvanlarının yardımına koşan "Sevimli Dost Ambulansı" 2 veteriner ve 7 kişilik bir ekiple haftanın 7 günü hizmet veriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan ambulansının çeşitli nedenlerle yaralanan ya da hastalanan sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanlar için hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Hayvanlar için özel dizayn edilmiş 2 ambulansın haftanın 7 günü 08.00-23.00 saatleri arasında eğitimli personelle hizmet verdiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sevimli Dost Ambulansımız ile sokakta bulunan kedi, köpek, kuş gibi yaralı hayvanlara anında müdahale ediliyor. Belediyemizin iletişim merkezine çeşitli nedenlerle hasta ya da yaralanan hayvanlar ve sokakta zor durumda olan sokak hayvanları ile ilgili gün içerisinde birçok talep geliyor. Bunun üzerine talepler anında değerlendirilerek zaman kaybetmeden sokak hayvanlarına anında müdahale edilebilmesi için Sevimli Dost Ambulansımız devreye giriyor. Bu şekilde yaralı hayvanların en kısa sürede tedavi edileceği yere ulaştırılmasını sağlıyoruz. Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 252 1333 no'lu telefonu arayarak ya da 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımızdan bize bildirebilirler."