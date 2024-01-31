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        Kayseri'den kısa kısa

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:51 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:51
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sümer Yenimahalle Semt Pazarı'nı ziyaret eden Çolakbayrakdar, tezgah açan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

        Çolakbayrakdar, daha sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde kentsel yenilemeyle yeni evlerinde oturan bölge sakinleriyle bir araya geldi.

        Mahallede baharla birlikte yeni parklar yapacaklarını belirten Çolakbayrakdar, vatandaşlardan gelen talepleri de dinledi.

        - Başkan Çolakbayrakdar yeni bulvardaki çalışmaları kontrol etti

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

        Ziyagökalp ve Yenidoğan mahallelerinden geçen Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki çalışmaları kontrol eden Çolakbayrakdar, otopark, bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu yeni bulvar ve yollar ile Türkiye'ye örnek projeler yaptıklarını belirtti.

        - Başkan Yalçın, çocukların tiyatro sevincine ortak oldu

        Talas Belediyesi, çocuklara tiyatro gösterilerinden oluşan tatil hediyesi sundu.

        Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda yarıyıl tatili boyunca devam eden etkinliklerin son oyunu "Burnu kaybolan palyaço" oldu.

        Etkinliklerin son gününde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da çocuklarla oyunu izledi.

        Gösteri sonunda düşüncelerini paylaşan veliler ve çocuklar, memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

        Başkanı Yalçın, ayrıca, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarıyla Mevlana Mahallesi'ndeki salı pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, görüş ve taleplerini dinledi.

        - Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan esnaf ziyareti

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Esenyurt Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret ederek, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip, talepleri dinledi.

        Göreve geldikleri günden beri pazar esnafının her zaman yanında olduklarını kaydeden Palancıoğlu, esnafın güçlenmesi ve işlerini sürdürülebilmesi için her türlü desteği verdiklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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