Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da kentsel dönüşüm sürüyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden konutları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:24 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan'da kentsel dönüşüm sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden konutları inceledi.

        Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kocasinan denilince akla kentsel dönüşüm geldiğini, bu kapsamda depreme dayanıklı daha güvenli konutlar inşa ettiklerini belirtti.

        Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kentsel dönüşüm konutlarının tamamlanmasıyla bölge yeni çehreye kavuşacak. Kocasinan'ın birçok bölgesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, özellikle depreme dayanıklı daha güvenli konutlar ve daha dirençli bir şehir için son derece değerli. Ama bir o kadar da donanımı, altyapı ve sosyal çevresiyle geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kentsel dönüşüm çalışmalarımız büyük önem arz ediyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Almanya'da binlerce kişiyi etkileyen grev!
        Almanya'da binlerce kişiyi etkileyen grev!
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Alman istihbaratında soruşturma
        Alman istihbaratında soruşturma

        Benzer Haberler

        Hikmet Karaman'a `kel´ diyerek hakaret eden sanığa 2 yıl hapis istemi
        Hikmet Karaman'a `kel´ diyerek hakaret eden sanığa 2 yıl hapis istemi
        Kayseri'de depreme hazırlık için 200 milyon metrekare alanın zemin röntgeni...
        Kayseri'de depreme hazırlık için 200 milyon metrekare alanın zemin röntgeni...
        Melikgazi Belediyesi Bakkaloğlu Konağı'nı restore edecek
        Melikgazi Belediyesi Bakkaloğlu Konağı'nı restore edecek
        Büyükkılıç, yeni projelerinden bazılarını tanıttı
        Büyükkılıç, yeni projelerinden bazılarını tanıttı
        İç Anadolu'da azalan kan stoğunun artması için bağış çağrısı
        İç Anadolu'da azalan kan stoğunun artması için bağış çağrısı
        Kayseri Ticaret Odası ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Ticaret Odası ocak ayı meclis toplantısı yapıldı