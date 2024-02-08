KESOB ErVa Spor Kulübü açıldı

Çiçek, projeye başından beri destek veren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'a teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen KESOB ErVa Spor Kulübü'nün açılışında konuşan Vali Çiçek, proje kapsamında 19'uncu spor kulübünü açtıklarını belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ErVa Spor Kulübü Açılış Töreni'ne katıldı.

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