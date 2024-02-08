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        Melikgazi Şehitler Cami ve Kur'an Kursu yarın açılıyor

        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Şehitler Cami ve Kur'an Kursu yarın açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:54 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:57
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        Melikgazi Şehitler Cami ve Kur'an Kursu yarın açılıyor
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        Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Şehitler Cami ve Kur'an Kursu yarın açılacak.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yeniköy Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı karşılayacak caminin açılışına herkesi davet etti.

        Vatandaşların ihtiyaçlarına göre projeler ürettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Camimizin hem kendisi hem de ismi çok özel oldu. 640 metrekare alanda inşa ettiğimiz camide 512 kişilik ana ibadet alanı ve 190 kişilik de kadın bölümü bulunuyor. Camimizi çok şükür tamamladık. Melikgazi'de sadece cami değil, bununla beraber okul, sosyal tesis, park ve sağlık ocağı gibi ihtiyaçları da bir bir gidermeye çalıştık. İlçemize 5 yılda 18 cami ve 9 diyanet eğitim kültür merkezi kazandırdık."

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