Melikgazi'deki kentsel dönüşümler değerlendirildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kentsel Dönüşüm Değerlendirme Toplantısı'nda müteahhit, mimar ve mühendislerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, Palancıoğlu, Altınoluk Bahçelievler Yatay Mimari Konut Projesi hakkında müteahhit firmalara bilgi verdi.

Burada konuşan Palancıoğlu, sorunsuz bir kentsel dönüşüm süreci yürüttüklerini, ilçeye en nadide kimliği kazandırmak için gayret ettiklerini belirtti.

Şu ana kadar Küçükali, Kazım Karabekir, Anbar mahallelerinde tamamlanan 80 blok, 3 bin 872 daireyi bitirdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Devam eden 65 blok ve 2 bin 517 daire var. Bitirdiğimiz kadar bir de devam eden çalışmalarımız var. Önem verdiğimiz bir projemiz de Altınoluk Mahallesi Bahçelievler projesi. Mart ayında bir ihalemiz olacak. Önümüzdeki 5 yıl daha Melikgazi'mizi daha güvenli yapı stoğuna kavuşturmak, eski ve riskli olan yapılardan başlayarak hepsini el ele yapmamız lazım. Şehir merkezinde bu tür çalışmaları yapmak gerekiyor. Battalgazi 1. etap tamamlandı, 2. etap devam ediyor. İnşallah bu yaza buranın birçoğu bitecek. Anbar 2. etap 7 bloklar için ihaleye çıkacağız. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1. etap tamamlanmak üzere, 2. etap için ihaleye çıkacağız. Kazım Karabekir Mahallesi'nde 20 bloktan oluşan 2. etap projemizde devam ediyor. Çorakçılar Mahallesi'nde 3 blok 160 daire için kentsel dönüşüm projemiz var. Burası içinde yakında ihaleye çıkıyoruz. Mimari olarak şehrin kimliği olmalı."

Programa katılan müteahhitler ise yatay mimari projesi olan Altınoluk Bahçelievler Konut Projesi için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.