Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 4 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 4 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Toplam 52 personelin katıldığı operasyonda, 4 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 hükümlü cezaevine teslim edildi, bir şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
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