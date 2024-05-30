Kayseri'de ilkokul öğrenciler kuş gözlemi yaptı
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'na gelen ilkokul öğrencileri kuş gözlemi yaptı.
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'na gelen ilkokul öğrencileri kuş gözlemi yaptı.
Yahyalı ilçesindeki Seydili Şehit Ferhat Kaplangiray İlkokulu öğrencileri, 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi.
Öğrenciler, kuşlara konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan sazlıktaki türleri gözlemledi.
Kuşların göç yolu üzerinde bulunan sazlığa ilk defa gelen öğrenciler, öğretmeleri Mehmet Ünlü'den bölge ve kuşlar hakkında bilgi aldı.
Öğrenciler, gezi sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.
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