Kocasinan Erkilet Millet Bahçesi'nin yapımı sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, manzarasıyla dikkati çeken Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, inşaat çalışmalarını inceledi.

Millet bahçesiznin 7'den 70'e herkesin gece gündüz uğrak noktası olacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erkilet Millet Bahçesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Oturma ve piknik alanları tamamlandı ama diğer fiziki imalatlar sürüyor. Seyir ve etkinlik alanı ile Kafe Sinan gibi donanımların altyapı çalışmaları devam ediyor. Bunların tamamlanmasıyla Millet Bahçesi tüm alanlarıyla hizmet verecek. Kayseri'nin en güzel şehir manzarasının temaşa edildiği bir bölgedeyiz. Burası yakın zamanda çocukların eğleneceği, yetişkinlerin spor yapabilecekleri, gençlerin ise verimli vakit geçireceği bir yer olacak."