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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 30 bin ziyaretçi ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesini Kurban Bayramı'nda 30 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:35
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 30 bin ziyaretçi ağırladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesini Kurban Bayramı'nda 30 bin kişi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan ve 153 türde yaklaşık 1600 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi Kurban Bayramı'nda ücretsiz ziyarete açıldı.

        Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı hayavanat bahçesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Hayvanat bahçesi, bayramda 30 bin ziyaretçi ağırladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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