Biyonik kulaklı hastalar Kayseri'de doktorlarıyla buluştu

Biyonik kulak (koklear implantlı) ameliyatı olan hastalar, Kayseri'de doktorlarıyla buluştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı ve Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde biyonik kulak ameliyatı olan çoğunluğu çocuklardan oluşan hastalar, doktor ve sağlık çalışanlarıyla bir kafede düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Burada konuşan Kayseri Şehir Hastanesi KBB Doktoru Prof. Dr. İbrahim Özcan, Sağlık Bakanlığı Yeni Doğan İşitme Tarama Programı kapsamında Kayseri ve civarındaki iller için üçüncü basamak merkez olarak hizmet verdiklerini belirtti.

Bu hizmet kapsamında tüm ikinci basamak test merkezlerinde işitme kaybı ihtimali olan yenidoğan bebeklerin ve ailesinde işitme kaybı, erken doğum, yoğun bakım hikayesi, ilaç kullanımı ve benzeri risk faktörü bulunan tüm hastaların tanı ve tedavisinin KBB Kliniği ve Odyoloji merkezi tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Özcan, bu hastaların tanı ve tedavisinde emeği geçen tüm meslektaşlarına, odyoloji çalışanlarına ve destek veren firmaya teşekkür etti.

Biyonik kulak ameliyatının en verimli ve maliyetinin çok üstünde fayda sağlayan tıbbi uygulamalardan biri olduğuna dikkati çeken Özcan, ameliyatın sadece bir başlangıç olduğunu, asıl sürecin buradan sonra başladığını aktardı.