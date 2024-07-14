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        Biyonik kulaklı hastalar Kayseri'de doktorlarıyla buluştu

        Biyonik kulak (koklear implantlı) ameliyatı olan hastalar, Kayseri'de doktorlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:26
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        Biyonik kulaklı hastalar Kayseri'de doktorlarıyla buluştu
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        Biyonik kulak (koklear implantlı) ameliyatı olan hastalar, Kayseri'de doktorlarıyla buluştu.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı ve Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde biyonik kulak ameliyatı olan çoğunluğu çocuklardan oluşan hastalar, doktor ve sağlık çalışanlarıyla bir kafede düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

        Burada konuşan Kayseri Şehir Hastanesi KBB Doktoru Prof. Dr. İbrahim Özcan, Sağlık Bakanlığı Yeni Doğan İşitme Tarama Programı kapsamında Kayseri ve civarındaki iller için üçüncü basamak merkez olarak hizmet verdiklerini belirtti.

        Bu hizmet kapsamında tüm ikinci basamak test merkezlerinde işitme kaybı ihtimali olan yenidoğan bebeklerin ve ailesinde işitme kaybı, erken doğum, yoğun bakım hikayesi, ilaç kullanımı ve benzeri risk faktörü bulunan tüm hastaların tanı ve tedavisinin KBB Kliniği ve Odyoloji merkezi tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Özcan, bu hastaların tanı ve tedavisinde emeği geçen tüm meslektaşlarına, odyoloji çalışanlarına ve destek veren firmaya teşekkür etti.

        Biyonik kulak ameliyatının en verimli ve maliyetinin çok üstünde fayda sağlayan tıbbi uygulamalardan biri olduğuna dikkati çeken Özcan, ameliyatın sadece bir başlangıç olduğunu, asıl sürecin buradan sonra başladığını aktardı.

        Konuşmanın ardından biyonik kulak ameliyatı olmuş hasta ve yakınları ile sağlık çalışanları sohbet etti.

        Etkinlik, hastaların kendi hikaye ve tecrübelerini anlatmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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