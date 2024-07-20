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        Dağ kayağı sporcuları yeni sezona Sütdonduran Yaylası'nda hazırlanıyor

        Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübüne (HADAK) bağlı 15 kişilik dağ kayağı sporcusu yeni sezona 2 bin 800 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda yüksek irtifa kampı yaparak hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:39
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        Dağ kayağı sporcuları yeni sezona Sütdonduran Yaylası'nda hazırlanıyor
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        Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübüne (HADAK) bağlı 15 kişilik dağ kayağı sporcusu yeni sezona 2 bin 800 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda yüksek irtifa kampı yaparak hazırlanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda HADAK Başkanı olan Bilal Özdoğan, sporcuların kayak dalında birçok başarıya imza attığını ifade etti.

        Sütdonduran Yaylası'nın sporcuların hem fiziksel hem de mental olarak gelişmesine olanak sağladığını anlatan Özdoğan, yaklaşan yarışmalara iyi şekilde hazırlanmayı amaçladıklarını kaydetti.

        HADAK Spor Kulübü antrenörü Gülay Bölükbaşı ise sporcuların dayanıklılığını ve performansını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, kampın çok verimli geçtiğini ve sporcuların motivasyonlarının yüksek olduğunu kaydetti.

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