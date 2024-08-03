Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde temizlik çalışması yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde temizlik çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde temizlik çalışması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde temizlik çalışması yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Batı Garajı'nda Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı ekipleri, yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Temizlik görevlileri ve arazöz vasıtasıyla zamanla kirlenen otobüs terminali binası çevresi, su ve köpük kullanılarak kapsamlı temizlendi.

        Otobüs terminali esnafı ve vatandaşlar, çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        Yeni düello tarihi belli oldu!
        kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" demek boşanma sebebi
        kayınvalide ve kayınbabaya "anne, baba" demek boşanma sebebi
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
        Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı
        Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Hem animasyon hem canlı 10 unutulmaz film
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Evlilik yıl dönümlerini böyle kutladılar! İki yıl sonra aynı yerde
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski

        Benzer Haberler

        Yola düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yola düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla öldü
        Düşürdüğü cüzdanını almak için geri dönen yayaya otomobil çarptı; kaza kame...
        Düşürdüğü cüzdanını almak için geri dönen yayaya otomobil çarptı; kaza kame...
        Midesinde taşıdığı 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
        Midesinde taşıdığı 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
        Kayseri'de bir şüphelinin midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
        Kayseri'de bir şüphelinin midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
        Bakan Bolat, Kayseri'de İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare...
        Bakan Bolat, Kayseri'de İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare...
        Ticaret Bakanı Bolat: Tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık...
        Ticaret Bakanı Bolat: Tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık...