Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde temizlik çalışması yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Batı Garajı'nda Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı ekipleri, yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik görevlileri ve arazöz vasıtasıyla zamanla kirlenen otobüs terminali binası çevresi, su ve köpük kullanılarak kapsamlı temizlendi.

Otobüs terminali esnafı ve vatandaşlar, çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.