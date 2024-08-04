Kayseri'de 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ş'yi (32) yakaladı.

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