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        Kayseri Spor AŞ spor şenliği düzenledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 10 tesiste 4 branşta, 2 bin 500 kişinin katıldığı 2. Yaz Dönemi Spor Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:54
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        Kayseri Spor AŞ spor şenliği düzenledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 10 tesiste 4 branşta, 2 bin 500 kişinin katıldığı 2. Yaz Dönemi Spor Şenliği gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2. Yaz Dönemi Spor Şenliği, 10 tesiste futbol, basketbol, voleybol ve yüzme olmak üzere 4 branşta 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Çocuklar için hem eğlence hem de spor dolu bir yaz tatili sunan şenlik, katılımcılardan ilgi gördü.

        Geleceğin sporcularının yetiştirildiği etkinlikte, tesislerdeki eğitmenler eşliğinde öğrencilere rekabet duygusu aşılanması, sporcuların kaynaşması ve sporun sevdirilmesi amaçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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