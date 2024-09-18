Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
Salon:KadirHas
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Fatih Kurt, Tevfik Hakan Mutlu
Emlak Konut: Gamze Takmaz 2, Thomas 22, Sehernaz Çidal 11, İnci Güçlü 4, Macaulay 6, Berfin Sertoğlu 6, Parks 10, Nur Nihan Dabakoğlu 3
Melikgazi Kayseri Basketbol: Doğa Adıcan 17, Aslıhan Kaçar, Eylül Dikmen 3, Meltem Avcı Yılmaz 3, Özge Bilgin, Diallo 12, Feray Dalkılıç 14, Fall 12
1. Periyot: 20-10
Devre: 38-27
3. Periyot: 51-41
KAYSERİ
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