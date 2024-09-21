Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Evlat hasretiyle örmeye başladığı oyuncak bebek elbiseleri gelir kapısı oldu

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de, ilk çocuğunu kucağına alabilmek için yıllarca bekleyen Meryem Ardıç'ın evlat hasretiyle örmeye başladığı triko oyuncak bebek elbiseleri gelir kapısı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlat hasretiyle örmeye başladığı oyuncak bebek elbiseleri gelir kapısı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de, ilk çocuğunu kucağına alabilmek için yıllarca bekleyen Meryem Ardıç'ın evlat hasretiyle örmeye başladığı triko oyuncak bebek elbiseleri gelir kapısı oldu.

        İlk çocuğunu evlendikten 17 yıl sonra kucağına alan 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Ardıç, daha önce eliyle ördüğü oyuncak bebek elbiselerini artık kolunun ağrıması nedeniyle kızının aldığı triko makinesinde üretiyor.

        Ardıç, plastik oyuncak bebeklere giydirdiği ürünlerini, kentte düzenlenen festival ve şenliklerde satışa sunuyor.

        Meryem Ardıç, AA muhabirine, el işine meraklı olduğunu ve el emeği havlu kenarı, patik, yemeni oyası gibi ürünler örüp sattığını söyledi.

        Oyuncak bebeklere olan sevgisinin altında evlat hasreti yattığını anlatan Ardıç, "Benim bebeğim yoktu, geç oldu bebeğim, o zamanlar bebeklere karşı aşırı ilgim vardı. Küçük küçük anahtarlıklara süs bebekler örmeye başladım. Sonra da bu modeli çok sevdim. Önceleri elimde yapıyordum, zamanla kolum ağrımaya başlayınca makinede örmeye başladım." dedi.

        Evlendikten 17 yıl sonra anneliği tattığını belirten Ardıç, oyuncak bebeklere elbise örmekten hala keyif aldığını dile getirdi.

        Triko makinesinde ördüğü gelinlik şeklindeki elbiseleri plastik oyuncak bebeklere giydirdiğini anlatan Ardıç, keçe ile altını kapattığı bebeklerin oyuncağın yanında aksesuar olarak da kullandığını ifade etti.

        Elbiseyle aynı renkteki iplerle bebeklerin saçlarını da süslediğini belirten Ardıç, "Elbise dikmek için aldığım ipleri mumlayıp tekrar sarıyorum, mumlamazsam makine örmüyor. İki parça halinde artırarak örüyorum, sonra dikiyorum. İçini elyafla dolduruyorum. Makinem olduğu için günde üç, dört elbise yapabiliyorum. Önceden günde bir tane ancak yapıyordum." diye konuştu.

        El emeği ürünlerini kentte düzenlenen şenlik ve festivallerde sattığını belirten Ardıç, "Çocuklardan daha çok büyükler alıyor. Festivallere gidiyoruz mesela, orada görenler 'Nasıl güzelmiş, kızıma alayım, yeğenime alayım' diyor. Çocuklara yönelik yapmıştım ama büyüklerin dikkatini çekiyor." ifadelerini kullandı.

        Plastik oyuncak bebekle satışa sunduğu elbiselerine "Meryemce'nin bebekleri" adını verdiğini belirten Ardıç, "El emeğimle, bebeklerimle evimizin bütçesine katkı sağlayabiliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de belediye havuzlarının atık suları, sulama sistemine kazandırılıy...
        Kayseri'de belediye havuzlarının atık suları, sulama sistemine kazandırılıy...
        KAYMEK'in Değer Gençlik Merkezi kurs kayıtları başladı
        KAYMEK'in Değer Gençlik Merkezi kurs kayıtları başladı
        İç Anadolu'nun en büyük mozaik kazı çalışmasında, yapının güney cephesi ort...
        İç Anadolu'nun en büyük mozaik kazı çalışmasında, yapının güney cephesi ort...
        Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        KAYMEK'in yıl sonu sergisi açıldı
        KAYMEK'in yıl sonu sergisi açıldı
        Kayseri'de 3. yüzyıldan kalan Roma villasında kazı çalışmaları sürüyor
        Kayseri'de 3. yüzyıldan kalan Roma villasında kazı çalışmaları sürüyor