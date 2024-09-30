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        Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Billur Bağları Caddesi ve Ardıçtepe Caddesi'ni birbirine bağlayan kavşaktaki çalışmaları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:26
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        Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Billur Bağları Caddesi ve Ardıçtepe Caddesi'ni birbirine bağlayan kavşaktaki çalışmaları denetledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, 10 bin tona yakın asfalt kullanılan ve yaklaşık 20 milyon lira yatırım maliyeti olan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

        Büyükkılıç, insanlara hizmet etmeyi sevdiklerini ve yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

        Çalışmaların büyük bir gayretle devam ettiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Billur Bağları Caddesi ve Ardıçtepe Caddesi’nin zaman içerisinde buradaki imar uygulamalarının artması, yolların elektrik, doğal gaz, su, kanal gibi yıllardır yapılan çalışmalar sonrasında hem görüntü açısından hem de fonksiyon açısından sıkıntı oluşturduğunun farkındayız. O açından bunu gidermek amacıyla bu iki caddemizi böylece yenileme durumunda kaldık. Ancak bunu yaparken de bundan 20-25 yıl önce ihtiyaca cevap verir maksadıyla yapılan altyapıyı da bugünün koşullarına uygun şekilde yenilemek suretiyle daha standardı yüksek bir yol ve bulvar ortaya çıkmış oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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