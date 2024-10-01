Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas'ta düzenlenen Antika Fuarı antikaseverleri bir araya getirdi

        Talas Belediyesince düzenlenen Antika Fuarı, antikaseverler ve satıcılarını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta düzenlenen Antika Fuarı antikaseverleri bir araya getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Talas Belediyesince düzenlenen Antika Fuarı, antikaseverler ve satıcılarını bir araya getirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi ile Denizli Tarihi Kültürel Varlıklar Derneği işbirliğiyle 48 ilden antikacının katılımıyla Mevlana Mahallesi'nde 28-29 Eylül'de gerçekleştirilen fuar, ilgi gördü.

        Adıyaman Kahta'dan gelen Muhittin Karaman, yıllardır antikayla uğraştığını, böyle bir fuarın düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

        Konya'dan gelen Niyazi Eski de tüm belediye başkanlarından bu tür etkinlikler beklediklerini ifade etti.

        Kayseri'nin bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Mustafa Ayık ise fuarın şehir turizmine de katkı sağladığını kaydetti.

        Yurt genelinden katılımın olduğu fuarda, yapılan müzayedelerle birbirinden özel tarihi eşyalar yeni sahiplerini buldu.

        Fuarda ayrıca, Klasik Otomobilciler Derneği üyelerinin stant açarak sergilediği klasik araçlar da vatandaşları geçmişe götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor!
        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor!
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Aracı kalabalığın üzerine sürmüştü! Eski hakim ve savcının oğluna cezaevi yolu!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Kadın mahkûmlarla buluştu
        Kadın mahkûmlarla buluştu

        Benzer Haberler

        Başkan Çamlı'dan teknik direktör Burak Yılmaz'a veda mesajı
        Başkan Çamlı'dan teknik direktör Burak Yılmaz'a veda mesajı
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz'a teşekkür mesajı:
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz'a teşekkür mesajı:
        Kayseri Gastronomi Günleri başlıyor
        Kayseri Gastronomi Günleri başlıyor
        Komşusunu öldüren sanığın 'indirimsiz cezası'nın gerekçesi: Samimi bir pişm...
        Komşusunu öldüren sanığın 'indirimsiz cezası'nın gerekçesi: Samimi bir pişm...
        Kocasinan Belediyesinden Uğurevler Mahallesi'ne yeni semt pazarı
        Kocasinan Belediyesinden Uğurevler Mahallesi'ne yeni semt pazarı
        Hacılar'a yeni ticaret alanları inşa edilecek
        Hacılar'a yeni ticaret alanları inşa edilecek