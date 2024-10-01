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        Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:10
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        Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.E, maktul M.Ö'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık A.E. savunmasında, maktul öz babası ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını iddia eti.

        Maktulü öldürmek için hiçbir gerekçesi olmadığını öne süren sanık, "Öz babam daha önce iki kez şeker komasına girdi, hayatını ben kurtardım. Sağlık ekiplerine haber verdim. Onu yaralamak için bile nedenim yok. Sevdiğim biriydi. Bir anlık göz kararması oldu. O esnada atak geçirdim. Nasıl oldu hatırlamıyorum. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde A.E, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile birlikte 2 Şubat 2023'te karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla babası M.Ö'yü öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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