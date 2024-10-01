Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.E, maktul M.Ö'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.E. savunmasında, maktul öz babası ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını iddia eti.

Maktulü öldürmek için hiçbir gerekçesi olmadığını öne süren sanık, "Öz babam daha önce iki kez şeker komasına girdi, hayatını ben kurtardım. Sağlık ekiplerine haber verdim. Onu yaralamak için bile nedenim yok. Sevdiğim biriydi. Bir anlık göz kararması oldu. O esnada atak geçirdim. Nasıl oldu hatırlamıyorum. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.