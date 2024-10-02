Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "otomobil ve motosiklet hırsızlığı" suçlarından 30 kaydı bulunan H.K. (33) ile 25 kaydı olan K.S'nin (20) yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.