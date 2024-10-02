Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan itfaiye personeline ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İtfaiyecilik Haftası kapsamında itfaiye personeliyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek itfaiye erleriyle bir araya geldi.

Personelin haftasını ve Kayseri itfaiyesinin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Büyükkılıç, 17 istasyon, 56 araç ve 320 personelle fedakarca gayret gösteren itfaiye ekiplerine kolaylık diledi.

Yeni personelle teşkilatın daha da güçlendiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Yeni dönemde itfaiyemizi güçlendirdiğimiz ekibimizle daha dinamik bir şekilde hizmete devam diyoruz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Gününüz hayır, haftanız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.