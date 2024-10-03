Uyuşturucu almanın suç olduğunu bilmediğini öne süren sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Kayseri'de uyuşturucu almanın suç olduğunu bilmediğini iddia eden yabancı uyruklu sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık S.A.H. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını, ticaretini yapmadığını, talepte bulunan birine de yardımcı olmak amacıyla uyuşturucu madde aldığını öne sürdü.

Bunun suç olduğunu bilmediğini iddia eden S.A.H, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık S.A.H'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.