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        Uyuşturucu almanın suç olduğunu bilmediğini öne süren sanığa 12 yıl 6 ay hapis

        Kayseri'de uyuşturucu almanın suç olduğunu bilmediğini iddia eden yabancı uyruklu sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:33 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:33
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        Uyuşturucu almanın suç olduğunu bilmediğini öne süren sanığa 12 yıl 6 ay hapis
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        Kayseri'de uyuşturucu almanın suç olduğunu bilmediğini iddia eden yabancı uyruklu sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık S.A.H. ve avukatı katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık, savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını, ticaretini yapmadığını, talepte bulunan birine de yardımcı olmak amacıyla uyuşturucu madde aldığını öne sürdü.

        Bunun suç olduğunu bilmediğini iddia eden S.A.H, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık S.A.H'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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