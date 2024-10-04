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        Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:13
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        Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Çeşitli adreslerde gerçekleştirilen operasyonda, E.K, B.A.D. ve A.T. gözaltına alındı.

        Aramalarda, 27,35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınanlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K. cezaevine teslim edildi, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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