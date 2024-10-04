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        Kayseri emniyet teşkilatına 244 yeni araç tahsis edildi

        İçişleri Bakanlığınca Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 244 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:25 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:25
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        Kayseri emniyet teşkilatına 244 yeni araç tahsis edildi
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        İçişleri Bakanlığınca Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 244 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

        Rhg Enertürk Enerji Stadyumu otoparkında düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, davetliler ve polisler katıldı.

        Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de emniyet ve jandarmanın işbirliğiyle suç ve suçluyla önemli bir mücadele verildiğini söyledi.

        Suç oranlarının son bir yılda ciddi anlamda düştüğünü vurgulayan Çiçek, "Bu şehirde evden hırsızlık yüzde 54 azaltıldı. Birçok suç dalında çok büyük düşüşler var. Aranan şahıslarda seferberlik başlatıldı. Kayseri'de sadece 800 aranan kişi kaldı. Çok az kaldılar. Bu rakam çok yukarıdan buralara getirildi." dedi.

        Kayseri'de güvenlik kamerası sayısının 4 katına çıkarıldığını belirten Çiçek, şunları ifade etti:

        "Her yer teknolojik kameralarla donatıldı ve donatılmaya devam ediliyor. Polislerin lüks araca binmek gibi bir derdi yok. Suçlar durup dururken azalmıyor. Emniyetin kapasitesi artırıldıkça suçlar da azalıyor. Kapasitesi artırılan emniyet ve jandarma suçlularla daha etkin bir şekilde mücadele ediyor. Bu araçlara ihtiyacımız vardı."

        İl Emniyet Müdürü Aydın da Kayseri halkının güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından kurban kesildi, dua edildi ve araçların anahtarları polis ekiplerine dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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