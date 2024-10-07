Hizmet-İş Sendikası üyeleri İsrail'i protesto etti

Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'in birinci yılında İsrail'i protesto edip, şehitleri anarak mesaiye başladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarını lanetleyen üyeler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mesai yaptı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Filistin ve Gazzeli insanların onurlu mücadelesinde yanlarında olduklarını belirtti.

Filistin’de özellikle Gazze’de yüzyılın trajedisi ve insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birinin yaşandığını anlatan Çelik, şunları kaydetti: