        Kayseri Haberleri

        Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:38
        Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.


        Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, karayolları ve jandarma ekiplerince, yaşanabilecek mahsur kalma olayları ve trafik kazalarının önüne geçmek için çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

        Bölgede kar yağışı sürerken ekipler, Hisarcık Mahallesi mevkisinde araçların çift yönlü geçişine izin vermiyor.

