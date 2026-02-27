Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, çevreci ve yenilebilir elektrikli otobüs ile bisikletleri inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım AŞ'de otobüs filosuna katılan yüzde 100 elektrikli yeni otobüs ve elektrikli bisikletleri inceledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:56
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Otobüs İşletme Müdürlüğü'nde filoya dahil edilen elektrikli otobüs ve KayBis filosuna katılan elektrikli bisikletleri inceleyerek, Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut’tan bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, toplu ulaşım araçlarının, engelli dostu, aynı zamanda yüksek olmayan, rahatlıkla vatandaşların da binebileceği bir yükseklikte olduğunu ifade etti.

        Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        “Kayseri’mizde toplu ulaşım hizmetlerini veren Ulaşım AŞ’miz, hem araç sayısını arttırıp filosunu güçlendirmek hem de günün koşularına uygun araçlarla hizmet vermek, donatmak niyetiyle, elektrikli otobüsleri, çevreci bir anlayış ile yenilenebilir enerji kullanma anlayışıyla da hayata geçirmeye çalışıyor. Aynı zamanda sadece toplu taşımada otobüslerimiz için değil, elektrikli bisikletlerle yani çevreci ve daha kolay kullanımı olan bisikletlerle de donanımını ve yapısını güçlendirme yönünde irade gösteriyor. İnşallah yeni bisikletler ile bu çalışmalarımıza destek sağlarken, otobüs konusunda da yine yeni otobüsler üzerinde çalışma yapıyoruz."

        Büyükkılıç, ayrıca elektrikli bisikletle test sürüşü yaptı.

        Yeni aracın sefere başlamasıyla birlikte kentteki elektrikli otobüs sayısı 17’ye yükselirken, ilk etapta 50 civarındaki bisiklet Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

