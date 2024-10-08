Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde 3 farklı göreve seçildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeniden Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi ile Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisine (ARLEM) seçildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 14-17 Ekim'de Strazburg'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde (AB) temsil etmek üzere seçilen bir belediye başkanı olmanın onuru ve gururunu yaşadıklarını belirtti.