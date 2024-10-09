TAREM'de üçüncü dönem kayıtları devam ediyor
Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) üçüncü dönem başvuruları sürüyor.
Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) üçüncü dönem başvuruları sürüyor.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üçüncü dönem kayıtlarının sürdüğü ve eğitimlerin devam ettiği merkezde, Mimari Restorasyon Ahşap, Mimari Restorasyon Taş ve Mimari Restorasyon Demir atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.
Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor.
Başvuruların 11 Ekim Cuma gününe kadar Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi'ne yapılabilecek.
Kursiyerlerin e-Devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken, kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkanı doğacak.
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