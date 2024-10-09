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        Yanlış tedavi uyguladığı hastanın ölümüne neden olduğu öne sürülen eski hemşire hakim karşısında

        Kayseri'de yoğun bakım ünitesindeki hastaya potasyum içerikli ilaç vererek ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan eski hemşirenin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:08
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        Yanlış tedavi uyguladığı hastanın ölümüne neden olduğu öne sürülen eski hemşire hakim karşısında
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        Kayseri'de yoğun bakım ünitesindeki hastaya potasyum içerikli ilaç vererek ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan eski hemşirenin yargılanmasına başlandı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski hemşire D.T, maktul A.S'nin (67) ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık D.T, savunmasında, bir hastanenin dahiliye yoğun bakın ünitesinde hemşire olarak çalıştığı dönemde, olayın yaşandığı 8 Ocak 2023'te maktule potasyum içerikli ilaç vermediğini öne sürdü.

        Yoğun bakımdaki başka bir hastayla ilgilendiği sırada A.S'nin yaşamını yitirdiğini iddia eden sanık, "Hastane yönetimi hakkımda idari soruşturma açtı. Sonrasında memurluktan çıkarıldım. 1,5 yıldır mesleğimi yapamıyorum. Atılı suçu işlemedim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

        - Ölen kadının mezarı 3 ay sonra açıldı

        Maktulün eşi M.S. de eşinin başındaki tümör nedeniyle hastanede ameliyat edilmesinin ardından 31 Aralık 2022'de yoğun bakıma alındığını, 8 Ocak 2023'te öldüğünü söyledi.

        Normal ölüm raporunun ardından eşini defnettiklerini belirten M.S, açılan soruşturmadan 3 ay sonra A.S'nin mezarının açılarak, otopsi işlemi yapıldığını anlattı.

        M.S, şikayetçi olduğu sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Maktulün kızı H.A. ise "Sen beraatini istiyorsun, ben de annemi istiyorum. Annemi bana verebilecek misin? Annem hiç acı çekmedi. Doktorlar, ameliyattan sonra 'annen iyileşecek' dedi. Bize tedbir amaçlı 1-2 gün yoğun bakımda tutulacak dediler." diye konuştu.

        Maktulün oğlu Z.S. de "Annemi 3 ay sonra tekrar gördüm, iki sefer gömmüş oldum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

        Tanık olarak dinlenen yoğun bakım hemşiresi H.G. ise ilacın, hastanın potasyum değerleri düştüğünde doktor kontrolünde verildiğini, sağlam bir kişiye ampulden saf şekilde damara enjekte edildiğinde kalbi durdurduğunu, ani ölüme neden olduğunu söyledi.

        Olay günü kendisinin de nöbetçi olduğunu belirten H.G, sanığın, A.S'nin ölümünün ardından hastaya potasyum verdiğini söylemesi üzerine bunu sorumlulara ilettiğini aktardı.

        - "Hasta acı çekmesin diye yaptım dedi"

        Hastanede görevli başhemşire F.Y. de 16 Şubat 2023'te yaptıkları toplantıda konunun gündeme geldiğini anlatarak, "İlk defa orada duydum, çok şaşırdım. Sanığa 'Yaptın mı?' diye sordum, 'evet' dedi. 'Neden' diye sordum, 'Hasta acı çekmesin diye yaptım.' dedi. 'Sabaha kadar bakmışsın, 2 saat daha bakabilirdin.' dedim." ifadelerini kullandı.

        Tanıkların dinlenmesinin ardından yeniden söz verilen sanık, "Bir yıllık hemşireydim, böyle bir şey yapmaya cesaretim olamaz. Hastaya potasyum vermedim. Yapılan toplantıda, hangi hastadan söz edildiğini anlamaya çalışıyordum. Bana sorulan sorulara o anki şaşkınlıkla cevap verdim. Hasta zaten kendinde değildi. Acı çekip çekmediğini bilemem ki. Masumum, beraatimi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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